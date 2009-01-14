Ющенко і Качинський зустрічаються у вузькому колі

14:51, 14 січня 2009
Політика
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На порядку денному - газ, Євро 2012...

У польському місті Вісла розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Польської Республіки Лєхом КАЧИНСЬКИМ у вузькому колі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, під час зустрічі глави держав планують обговорити широкий спектр питань двосторонньої співпраці України та Польщі у політичній, торговельно-економічній, енергетичній сферах тощо.

Особливої уваги буде надано комплексу заходів з підготовки проведення фіналу Євро-2012.

Крім того, президенти обговорять ситуацію з поставками до Європи російського природного газу.

 

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