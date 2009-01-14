Ющенко і Качинський зустрічаються у вузькому колі

У польському місті Вісла розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Президентом Польської Республіки Лєхом КАЧИНСЬКИМ у вузькому колі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, під час зустрічі глави держав планують обговорити широкий спектр питань двосторонньої співпраці України та Польщі у політичній, торговельно-економічній, енергетичній сферах тощо.

Особливої уваги буде надано комплексу заходів з підготовки проведення фіналу Євро-2012.

Крім того, президенти обговорять ситуацію з поставками до Європи російського природного газу.