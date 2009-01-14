Кріль вважає, що Тимошенко зробила з України "економічну невільницю"

Обмеження економічних прав громадян з боку уряду може покликати за собою згортання демократизації українського суспільства, вважає лідер партії “Єдиний Центр”, народний депутат України Ігор КРІЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, він наголосив: "Втрата нашою державою економічної свободи – це результат діяльності уряду ТИМОШЕНКО протягом минулого року",

Коментуючи інформацію про те, що у щорічному рейтингу економічної свободи центру Heritage Foundation Україна опустилася з 133-го на 152-ге місце і вперше з 2002 року стала "економічно невільною країною", І.КРІЛЬ сказав, що як керівник уряду Юлія ТИМОШЕНКО особисто несе відповідальність за непрозорість держвитрат, втручання в роботу приватного бізнесу та відсутність боротьби з корупцією, що найбільше впливає на рівень економічної свободи.

"І ці речі не можна списати на економічну кризу. Створення корупційних схем, на зразок Тендерної палати чи відшкодування ПДВ та лобіювання інтересів наближених до себе підприємств почалося з перших днів урядування ТИМОШЕНКО. Минулого року економічні свободи були не правом, а привілеєм, доступним лише наближеному до уряду бізнесу. А для решти громадян ведення власної справи перетворилося на війну з контролюючими органами", – вважає народний депутат.

«Показовим є те, що за рівнем економічних свобод минулого року Україна зайняла передостаннє місце у Європі, випередивши лише Білорусь. Поки що діяльність уряду призвела до обмеження економічних свобод, але якщо так триватиме і надалі, то ми станемо і «політично невільними». Як бачимо, ціна абсолютної влади, яку хоче отримати керівник уряду, є зависокою для країни», - заявив І.КРІЛЬ.