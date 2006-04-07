Ющенко знає, коли з`явиться прізвище нового прем`єр-міністра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає учасників майбутньої “помаранчевої” коаліції при об’єднанні врахувати уроки попереднього розколу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки на Закарпаття.

Відповідаючи на питання щодо перспективи створення такої коаліції, В.ЮЩЕНКО відзначив, що «не хоче підтримувати проекти, які можуть у своїй основі бути нестійкими», додавши, що у разі якщо “помаранчева” коаліція буде нестабільна, це стане сильним розчаруванням для її прихильників.

Глава держави назвав кроки, які, на його переконання, необхідні для створення стабільної коаліції “помаранчевих” сил. Насамперед, це підписання меморандуму про принципову згоду щодо створення такої коаліції.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що «коаліція може бути крихкою, якщо під нею не буде сильної програми». Тому наступним кроком цього процесу має стати розробка програми коаліції, в основі якої буде закладено програму Президента «10 кроків назустріч людям».

Зазначена програма, наголосив В.ЮЩЕНКО, має давати чітку відповідь на всі питання, що об’єднують або, навпаки, роз’єднують учасників коаліції. Як приклад, він навів теми вступу до СОТ, євроатлантичної інтеграції, членство в ЄЕП, приватизація землі та інші питання.

Після того, як буде складено список спірних питань, над кожним із них мають працювати спеціальні комісії, які шукатимуть компроміси для їх вирішення.

Глава держави наголосив, що такий порядок дій при формуванні коаліції зарекомендував себе у багатьох європейських країнах. Він також наголосив, що лише після виконання зазначених пунктів може йти мова про розподіл відповідальності та посад, зокрема посади прем’єр-міністра. «Прізвище прем’єр-міністра з’явиться тільки тоді, коли буде узгоджено систему цінностей і досягнуто політичної угоди про розподіл обов’язків», – наголосив В.ЮЩЕНКО.