Ющенко: Україна готова здійснювати транзит газу без контракту

Україна готова здійснювати транзит російського газу навіть без контракту, якщо він буде постачатись в повному об’ємі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ у місті Вісла (Польща).

“Якщо “Газпром” Росії забезпечить відпуск 300-310 мільйонів метрів кубічних газу для споживачів Європи, Україна гарантує, навіть не маючи контракту на транзит, навіть не беручи плати до вирішення питання по суті за транзит, забезпечить поставки цього газу до європейських споживачів”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, заявивши, що проблема не в українському транзиті, а проблема в поставці належних об’ємів газу до ЄС.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що після припинення постачань газу на територію України без газу залишилась половина території держави. Тому Україна була змушена запустити газопровід в аверсному режимі, щоб забезпечити газом південні та східні області країни.

Президент також підкреслив, що запропонований Росією об’єм газу в 72 млн. кубометрів не дозволяє повернути наш газопровід у реверс, і в зміщеному режимі – аверс та реверс - він також не може працювати.

“Для того, щоб відновити роботу у технологічному режимі, Росія повинна забезпечити поставку газу в тих об’ємах, які законтрактовані сьогодні в країнах ЄС”, - сказав Президент України.

Ця цифра, за його словами, в середньому становить 300-310 млн. кубічних метрів на добу. “Ми повинні отримати повну добову поставку і її забезпечити”, - сказав він.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна підготувала проект технічної угоди про технічні умови транзиту газу в Європу й передала його “Газпрому”. Він висловив сподівання, що найближчим часом російська сторона його підпише.