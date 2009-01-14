Президент ветував закон щодо поліпшення платіжного балансу України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував вето до Закону «Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку із світовою фінансовою кризою», прийнятий парламентом 23 грудня 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідно до частини другої статті 94 Конституції, Президент повернув цей закон до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

За даними прес-служби, з ініціативою щодо недоцільності підписання цього закону до глави держави звертався Кабінет міністрів України, а також численні промислові підприємства та їх об`єднання, профспілкові організації, представники місцевих органів виконавчої влади.

Вказаним законом пропонувалося запровадити, змінити та скасувати тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита на деякі товари (тимчасова процедура). При цьому визначалося, що тимчасова процедура спирається на відповідні норми Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, зокрема статті XII. Крім цього, законом надавалося Кабінету міністрів України право зменшувати (скасовувати) розмір тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита та продовжувати застосування тимчасової процедури шляхом прийняття урядом України відповідного рішення.

Такі положення не відповідають вимогам частини другої статті 92 Конституції України, за якими податки і збори встановлюються виключно законами України (пункт 1 частини другої Конституції України).

Закон прирівнював тимчасову надбавку до імпортного мита, що могло призвести до порушення міжнародних зобов`язань перед СОТ. Такі дії по суті в односторонньому порядку змінювали ставки ввізного мита, чим порушували домовленості, встановлені додатком І до Протоколу про вступ України до СОТ, що не узгоджується зі статтею XXVIII ГАТТ 1994. Крім того, запровадження 13% тимчасової надбавки не відповідало положенням Меморандуму про економічну і фінансову політику з Міжнародним валютним фондом щодо заборони застосування або посилення обмежень імпорту для цілей платіжного балансу.

При цьому в уряді зазначали, що тимчасова цільова надбавка не поширювалася на країни СНД та Македонію (на 1 листопада 2008 р. забезпечували 39,8% імпорту). Водночас до товарів з інших держав - членів СОТ така 13% надбавка застосовувалася би. Зазначене навряд чи сприяло поліпшенню платіжного балансу України, однак могло створити проблеми у відносинах України з іншими державами, у тому числі державами - членами СОТ.

Водночас Президент України поділяє важливість законодавчого визначення механізму підтримки платіжного балансу відповідно до норм і правил СОТ.

Представлятиме пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні парламенту міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.