Ющенко: Україна готова до будь-яких судів

Україна може довести у суді свою непричетність до припинення поставок газу в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ у польському місті Вісла.

Коментуючи намір деяких європейських країн оскаржити в суді припинення транзиту газу, В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна підтримує будь-які дії Європи, оскільки здатна довести свою непричетність до проблем з поставками газу.

“Ми підтримуємо будь-які європейські зусилля, щоб якомога швидше поновити поставки газу в повному об’ємі”, - сказав Президент України.