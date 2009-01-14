Ющенко: Україна готова до будь-яких судів
18:37, 14 січня 2009Політика
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Коментар щодо заяв про позови
Україна може довести у суді свою непричетність до припинення поставок газу в Європу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ у польському місті Вісла.
Коментуючи намір деяких європейських країн оскаржити в суді припинення транзиту газу, В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна підтримує будь-які дії Європи, оскільки здатна довести свою непричетність до проблем з поставками газу.
“Ми підтримуємо будь-які європейські зусилля, щоб якомога швидше поновити поставки газу в повному об’ємі”, - сказав Президент України.
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