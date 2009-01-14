Тимошенко за "газовий саміт" на нейтральній території
Прем`єр зустрічалася з болгарським колегою
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує провести саміт країн-транзитерів і споживачів російського газу на нейтральній території.
Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію вона висловила сьогодні під час зустрічі у Києві з прем`єр-міністром Болгарії Сергієм СТАНІШЕВИМ, коментуючи відповідну ініціативу Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.
«У нас є єдине побажання - щоб цей саміт проходив на території тієї країни, яка не залучена у конфлікт», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Прем`єр наголосила, що Україна готова надати всі документи, що стосуються газового конфлікту між Україною і Росією.
Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що планує провести завтра телефонну розмову з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ для того, щоб обговорити ситуацію, що склалася, а також можливість проведення особистої зустрічі.