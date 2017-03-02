Чому росіяни тужать за Радянським союзом

Туга за Радянським Союзом (опитування «Левада-центру» показало, що 33% росіян відчувають сум і тугу через те, що розвалився СРСР, — УНІАН) — це частина політичної культури росіян. Для неї характерний месіанізм: віра у велич Росії, переконання в тому, що саме Росія виконує особливу цивілізаційну місію у світі, що вона принесе світло всьому світу. Ця ідея давно вкоренилася і в російському офіціозі, і в російській літературі (варто згадати, наприклад, Достоєвського), і в громадській думці.

Очевидно, що все це виконує своєрідну компенсаторну функцію через бідність росіян. Вони розмірковують так: мовляв, ми — бідні, але ми можемо знищити Америку 10-50 разів. Саме на цьому грала радянська пропаганда, яка закладала ідею про те, що Радянський Союз — це супер-потуга, яка в стані знищити Сполучені Штати Америки багато разів. І зараз ці ідеї залишаються в російській свідомості, поєднуються з авторитаризмом російської влади, вірою в сильного лідера та велич Росії.

Економічний потенціал зменшується, економічна модернізація Росії не відбувалася — де шукати компенсацію? От у таких ідеях про велич і намагаються знайти.

Крім того, в Росії цілеспрямовано створюється атмосфера «оточеної фортеці» і активно експлуатується тема збирання земель навколо Москви. Саме звідси походить тема Євразійського економічного союзу, який «стане рівним партнером» Європейського Союзу. Звідси — й анексія Криму…

Такі настрої цілеспрямовано підігріваються офіційним Кремлем. Адже перед анексією Криму економічна ситуація в Росії почала погіршуватися, і рейтинги Путіна почали падати. І тільки-но сталася анексія Криму — рейтинги російського президента одразу ж поповзли вгору.

В Росії цілеспрямовано створюється атмосфера «оточеної фортеці» і активно експлуатується тема збирання земель навколо Москви

Звісно, такі настрої туги за радянськими часами більше притаманні у Росії людям старшого віку, бо молодь, креативний клас, «голосують» ногами – відтік з країни креативних молодих людей збільшився. Більш заможні росіяни намагаються підстрахуватися і здобувають собі вид на проживання в інших країнах або купують там нерухомість…

Тому серед молоді відсоток людей, що тужать за радянським минулим, має бути меншим. Але слід враховувати і той факт, що російська молодь зростає в умовах офіційної пропаганди, «оболванювання» і тотального контролю. Чим російська влада може похизуватися перед нею? Інноваціями? Їх немає. Економічним зростанням? Його немає. А от говорити, що Росія — такий полюс сили, який протистоїть Сполучений Штатам, — це можна.

До речі, за радянських часів ворогами Радянського Союзу були американський імперіалізм, сіонізм, маоїзм і український буржуазний націоналізм. І сьогодні — всі ті самі вороги. Крім маоїзму, бо Росія перетворилася на молодшого партнера Китаю…

Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи»