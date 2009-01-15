Верховна Рада вимагає у Ющенка голову Стельмаха

Верховна Рада ухвалила постанову про внесення змін до постанови «Про утворення тимчасової слідчої комісії ВР з питань перевірки діяльності Національного банку України в період фінансової кризи».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 372 народних депутати із 442 депутатів зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою передбачено звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу необхідності внесення ним подання про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацбанку і пропонування нової кандидатури на цю посаду.

Також постановою передбачено продовжити на 6 місяців роботу ТСК ВР з питань перевірки діяльності НБУ в період фінансової кризи.

Як пояснив голова ТСК, народний депутат Юрій ПОЛУНЄЄВ (фракція БЮТ), продовження терміну роботи комісії необхідне для того, щоб був дієвий контроль за діяльністю НБУ.

За словами Ю.ПОЛУНЄЄВА, «ми маємо зробити попередження Президенту України», що він несе відповідальність за стабільність національної валюти.

Як сказав депутат, якщо Президент не прореагує на необхідність звільнення керівництва НБУ, тоді парламент має вимагати «звіту Президента перед парламентом» щодо грошово-кредитної політики.