Черновецький розгледів у іконі Богоматері «київську бабусю»

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ представив частину своєї колекції ікон на виставці в київському Музеї російського мистецтва. Експозиція працюватиме до 21 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ побував на відкритті виставки під назвою «Різдвяна».

Він повідомив, що перші ікони в нього з`явилися в 1999 році. Тоді, за його словами, він ще не вірив у Бога, хоча знав, що він є. Це були ікони «Богоматір з немовлям» (у срібному окладі, роботи кінця XVIII-XIX століття) і «Спаситель» (у срібному окладі, роботи кінця XVIII-XIX століття).

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розповів, що тоді він купив їх “на останні гроші”, бо відчував, що вони особливі. За його словами, всі подальші ікони йому дарували “різні люди з різних приводів”.

В експозиції представлено 24 ікони. Серед експонованих також є образи Миколи Чудотворця, «Воскресіння Христове», «Покров Богоматері», «Усікновення глави Іоанна Предтечі».

На виставці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що ікони безцінні і навряд чи їх можна побачити ще де-небудь. У зв`язку з цим він поділився планами в майбутньому передати свою колекцію музею.

«Найімовірніше, я всю колекцію, рано чи пізно, подарую музею і буду її постійно поповнювати, адже люди мають бачити ці видатні твори мистецтва», - сказав він.

Представляючи ікони, він звернув увагу присутніх на зображення Богоматері в українському виконанні. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ при цьому сказав, що українська Богоматір вирізняється від всіх інших і схожа на «київських бабусь».

«Якщо ви уважно придивитеся, то в українському виконанні Свята Марія виглядає по-своєму. У інших місцях вона виглядає по-іншому. На кого вона схожа? Я вам гарантую, що вона схожа на київську, на українську бабусю, яку я люблю найбільше в житті», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і нагадав, що для нього однією з головних проблем є соціальний захист “київських бабусь”. Він знову підкреслив, що вони лікуватимуться безплатно і платитимуть за мінімальними тарифами.

Звертаючи увагу на ікону Христа, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що його “писали з київського дідуся”. «Що стосується Ісуса Христа, сто відсотків – це київський дідусь, сто відсотків – це український дідусь. Ніякій іншій країні він не належить», - з посмішкою підкреслив мер.