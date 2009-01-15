Росія позбулася репутації надійного постачальника газу в ЄС - МЕА

Росія позбулася репутації надійного постачальника газу в Європейський союз (ЄС) після того, як газ перестав надходити до деяких країн Європи протягом кількох днів. Таку заяву зробив головний економіст Міжнародного енергетичного агентства Фатіх БІРОЛЬ під час прес-конференції в Мадриді, передає Reuters.

Нагадаємо, Росія припинила транспортування газу через територію України 7 січня. 13 січня плановане постачання газу в ЄС було зірване через неможливість Україною здійснити схему “Газпрому”, оскільки 4 регіони України могли залишитися без газу.

Сьогодні, 15 січня. заступник голови Секретаріату Президента, Уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що Україна не може відновити транзит російського газу, поки не буде підписаний технічний контракт про його транспортування.

Він зазначив, що позиція НАК «Нафтогаз України» є дуже конкретною і конструктивною – «мають бути підписані технологічна угода, технологічний контракт, який визначає, в яких точках, які обсяги газу і якої якості газ у якій послідовності має бути поданий у ГТС України, а також у яких пунктах передачі цього газу, який обсяг, який час тощо».

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що йдеться виключно про технічні умови взаємодії української і російської газотранспортних систем.

При цьому, за його словами, ця угода не включає фінансового аспекту, зокрема, ціни на газ, транзит, зокрема й ціни на технологічний газ.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що кілька днів тому «Нафтогаз» передав два варіанти такої угоди, проте станом на сьогодні відповіді з боку Російської Федерації немає.

«Ця угода є конче потрібна для того, щоб відновити транзит російського газу до Європи», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, додавши, що «якщо немає угоди, Україна фізично не матиме можливості транзитувати газ, оскільки не буде визначено, якими є обсяги і в яких пунктах газ виходитиме, в яких обсягах і куди він передаватиметься».

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що вже третю добу підряд з російської сторони надходять заявки на транзит незначної кількості газу, які нереально виконати без створення загрози для споживачів газу України.

Він також заявив, що українська сторона в переговорному процесі про співпрацю в газовій сфері надала російській стороні кілька варіантів розрахунків ціни на газ і транзитної ставки на основі економічного обґрунтування, порівняно з реально існуючими цінами в країнах Центральної і Західної Європи.

При розрахунку, насамперед, враховувалися ті країни, які технічно і географічно близькі до нашої держави за умовами імпорту, транзиту і зберігання газу, зокрема, Словаччина, Чехія і Німеччина.

При формуванні цінової пропозиції українська сторона виходила з домовленостей, досягнутих президентами України і Росії в лютому 2008 року, підписаного керівниками урядів двох країн меморандуму і угоди, підписаної керівництвом НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про трирічний період поступового переходу до ринкових цін на газ для України і транзитну ставку.

«Враховуючи ці домовленості, економічно обгрунтована базова ціна в першому кварталі 2009 року має коливатися від 192,6 долара за тисячу кубічних метрів газу при транзитній ставці в 2,2 долара до 218,8 долара при ставці в 2,47 долара», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«При цьому не враховувалися пільги, що існують до 31 грудня минулого року, в ціновій політиці щодо постачань російського природного газу: близько 50 відсотків на ціну за газ і транзитну ставку», - додав він.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, українська сторона готова відкрито і прозоро пояснити і обгрунтувати кожну цифру на основі реальних цінових параметрів, зафіксованих у відповідних контрактах, що існують між ВАТ «Газпром» і газовими компаніями європейських країн.

«Разом з тим, хочу зазначити, що російська сторона в переговорному процесі пропонує Україні ціну, яка суперечить економічному обгрунтуванню і здоровому глузду», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Російська сторона має оголосити про відмову від всіх попередніх домовленостей, компромісних, пільгових і будь-яких інших цінових параметрів щодо України як за ціною на газ, так і щодо транзитних ставок», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, додавши, що всі інші ціни, які оголошуються російською стороною «і обговорюються не як офіційні, а інформаційні – 450-470 доларів – ми не маємо ніякої підстави сприймати ці цифри як пропозиції, адже за ними не стоїть ніякий розрахунок і немає ніякої економіки».