Ющенко про газ, Європу, кризу, правду і політичний фактор

У рамках робочого візиту до Великої Британії Президент України Віктор ЮЩЕНКО в Лондоні дав інтерв`ю російській та українській службам Бі-Бі-Сі.

Як повідомляє прес-служба Президента, головна тема інтерв`ю – ситуація довкола газової кризи.

Відповідаючи на запитання щодо мети візиту Глави Української держави до Лондону, Президент зазначив, що одна з них – донести правду європейській спільноті про те, як розвивалася газова криза.

В.ЮЩЕНКО ще раз підкреслив, що Україна не зробила жодного кроку, щоб поставки російського газу до Європи припинилися.

Він також висловив переконання, що Україна і Росія мають взяти на себе виконання своїх зобов`язань, передбачених контрактами з європейськими споживачами: Росія – із постачання газу, Україна - з його транзиту. Водночас Президент укотре наголосив, що Україна гарантує розпочати транзит російського газу до Європи, щойно російська сторона відновить його постачання у необхідних об`ємах.

В інтерв`ю В.ЮЩЕНКО також висловив переконання, що ситуація з постачанням російського газу обумовлена політичним фактором, в основі якого – намагання «змінити статус української ГТС (газотранспортної системи)».