Вищий адмінсуд відновив на посаді підозрюваного в корупції суддю Ємельянова – ЗМІ

Відповідне рішення було ухвалене 2 березня, розповіли Громадському джерела в суді.

Таким чином, рішення Вищої ради юстиції від 12 січня 2017 року про задоволення клопотання прокуратури про тимчасове відсторонення Ємельянова від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням його до кримінальної відповідальності визнано протиправним і таким, що підлягає скасуванню.

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Крім того, Вищій адміністративний суд постановив стягнути Вищої ради юстиції на користь Ємельянова судовий збір у розмірі 1280 грн.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні департаментом спецрозслідувань ГПУ було повідомлено про підозру суддям Вищого господарського суду Артуру Ємельянову і Віктору Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

У прокуратурі повідомили, що слідство має докази того, що ці особи у 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, на даний час досліджується близько 7000 випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання у діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарчих судах всіх інстанцій.