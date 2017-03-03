Португалія визнала Голодомор в Україні 1930-х років геноцидом

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха, інформує Медіапортал української діаспори VIDIA.

Документ, що був прийнятий, засуджує Голодомор в Україні у 1932-1933 роках та визнає його геноцидом з боку «тоталітарного комуністичного режиму Сталіна, що призвів до загибелі близько семи мільйонів українських громадян», пише місцеве видання NoticiasAoMinuto.

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Нагадаємо, у грудні Верховна Рада України звернулася до національних парламентів держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні злочином геноциду українського народу.

«Злочинний комуністичний тоталітарний режим шляхом насильницького вилучення продовольства, блокади сіл та цілих районів, заборони виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій щодо незгодних зумисне створив для українців такі життєві умови, що були розраховані на їхнє фізичне знищення. Така політика режиму – злочин проти людяності відповідно до Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього», - сказано у зверненні парламенту.