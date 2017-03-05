У Парижі зібрали кошти на підтримку незаконно ув'язнених у Росії Сенцова і Кольченка

Про це у Facebook повідомив колишній російський політв'язень Геннадій Афанасьєв, який брав участь у заході.

«Обговорили становище політв'язнів у Росії, ситуацію в анексованому Криму, сфабриковану ФСБ справу щодо Кольченка і Сенцова», - повідомив він.

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За словами Афанасьєва, також учасники акції зібрали кошти, які буде відправлено київському «Комітету солідарності», який надає допомогу незаконно ув'язненим в РФ кінорежисерові Олегу Сенцову й активісту Олександру Кольченку, і писали листівки російським і українським політв'язням у російських в'язницях.

Довідка УНІАН. Українського режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, проте Росія відмовила в їхній екстрадиції.