Мін'юст РФ заявив про готовність передати Києву з анексованого Криму 16 засуджених українців

Як передає ТАСС, про це повідомили в прес-службі Мін'юсту РФ.

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«Від української сторони отримано згоду на переміщення ряду громадян України, які відбувають покарання в установах ФСВП Росії, які були засуджені вироками українських судів до позбавлення волі до 18 березня 2014 і... утримувалися у виправних установах на території півострова», - йдеться у повідомленні.

Раніше представник українського омбудсмена Михайло Чаплига повідомив, що спочатку сторони обговорювали передачу 18 засуджених, але в одного з них виявилося російське громадянство, один звільнився за УДЗ, тому йдеться про передачу 16 ув’язнених з Криму для відбування покарання.