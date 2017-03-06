Медик: Тією ж хворобою, що й Насіров, страждають близько 12 мільйонів українців - вона не критична

Як передає кореспондент УНІАН, про це Соколов заявив на засіданні Солом'янського районного суду Києва, надаючи пояснення як свідок сторони обвинувачення щодо стану здоров'я Насірова.

“Гіпертонічною хворобою в нашій країні страждають близько 12 млн людей. Частина з цих людей ходить на роботу, виконує якісь функції. На мій погляд, це не є якимось особливим обмеженням”, - сказав Соколов.

Він також зазначив, що під час огляду Насірова загрозливих даних щодо стану його життя не було зафіксовано. При цьому медик зауважив, що з виявленою хворобою у Насірова йому, як і іншим особам, лікарі “рекомендують тримати горизонтальне положення”.

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У свою чергу, сторона захисту Насірова в коментарі журналістам після оголошеної судом перерви, яку головуючий в судовому процесі суддя Олександр Бобровник був змушений зробити через суперечки, які виникли в залі засідання, зауважили, що цей свідок такими показами “скоїв злочин, який треба розслідувати”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Солом'янському районному суді Києва розглядається клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання Насірову запобіжного заходу.

Зокрема, сьогодні суд відмовив захисту у проведенні судмедекспертизи для встановлення, чи може Насіров бути присутнім у суді за станом здоров'я.

Термін затримання посадовця сплинув після 23.00 5 березня.

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

За даними захисників Насірова, у лікарні «Феофанія» його прооперували в зв’язку з інфарктом, але за даними ЗМІ, за наслідками обстеження в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска діагноз лікарів «Феофанії» не підтвердився.