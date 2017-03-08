В центрі Києва на феміністичному марші декількох учасників облили зеленкою (фото)
На Софіївській площі у центрі Києва з нагоди Міжнародного жіночого дня відбувається феміністичний марш під лозунгом «Ні насильству всіх форматів, від роддомів до військкоматів».
Як повідомляє «Громадське», учасники акції грають на барабанах та тримають плакати як за права жінок, так і проти будь-якого насильства.
Незважаючи на феміністичний характер маршу, у події беруть участь і чоловіки.
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«Я сьогодні тут через наказ 256 від 93 року. Його суть полягає у тому, що у нашій країні 463 професії, які заборонені жінкам. Я вважаю, що має бути рівність прав у доступі до роботи», — сказала одна з учасниць маршу.
На акції присутні представники організації Amnesty International та «Легалайф».
Близько 12 години декількох учасників акції облили зеленкою невідомі, що стояли збоку колони. Після чого зловмисники втекли.