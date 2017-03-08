В центрі Києва на феміністичному марші декількох учасників облили зеленкою (фото)

Як повідомляє «Громадське», учасники акції грають на барабанах та тримають плакати як за права жінок, так і проти будь-якого насильства.

Незважаючи на феміністичний характер маршу, у події беруть участь і чоловіки.

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«Я сьогодні тут через наказ 256 від 93 року. Його суть полягає у тому, що у нашій країні 463 професії, які заборонені жінкам. Я вважаю, що має бути рівність прав у доступі до роботи», — сказала одна з учасниць маршу.

На акції присутні представники організації Amnesty International та «Легалайф».

Близько 12 години декількох учасників акції облили зеленкою невідомі, що стояли збоку колони. Після чого зловмисники втекли.