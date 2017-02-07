Amnesty International повідомила про тисячі страчених супротивників Асада у в'язниці під Дамаском

Такі дані містяться в доповіді правозахисної організації Amnesty International.

За відомостями правозахисників, в Седнаї містять, катують та страчують в першу чергу супротивників президента Башара Асада.

Ця в'язниця вже не в перший раз привертає увагу правозахисних організацій.

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Кожну тиждень, зазвичай в понеділок і в середу, групи ув'язнених - від 20 до 50 осіб - виводять з камер і оголошують, що їх переводять у цивільні заклади. Але замість цього їх забирають в інший корпус Седнаї, де вішають.

За словами представників Amnesty International, всі ці відомості отримані в результаті опитувань десятків людей: як ув'язнених в'язниці, так і охоронців і чинів тюремної адміністрації.

При цьому після 2015 року нових даних не надходило; правозахисники припускають, що тортури і страти з тих пір не припинялися.