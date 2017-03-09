Німецький міністр у Москві пояснив, що порушення кордонів у центрі Європи не може бути прийнятим

Очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель у Москві заявив, що порушення кордонів в Європі не може бути прийняте, але потрібно «намагатися зрозуміти» інтереси Росії, щоб просунутися в глобальному контексті.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на прес-конференції з керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

«Ми почули зараз, як Росія сприймає й оцінює те, що робить НАТО, що відбувається в безпосередньому сусідстві з РФ. Тим не менш, ми переконані, що за всієї поваги до цих слів, порушення кордонів у серці Європи – це те, що ми не можемо прийняти. Зараз йдеться про те, як вийти з цієї кризи», - сказав Габріель.

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Він заявив, що іншого шляху для цього, крім як виконати Мінські угоди за всіма пунктами, немає.

Габріель також наголосив, що ядро конфлікту Росії і Заходу полягає в тому, що сторони не можуть підійти до вирішення конфлікту в східній Україні.

Він заявив, що Європа стурбована цим конфліктом і сподівається, що і Росія зацікавлена в його вирішенні за допомогою Мінських домовленостей, яким немає альтернативи.

При цьому Габріель заявив, що його досвід показує, що потрібно усвідомлювати власні інтереси і мотиви, але, щоб просунутися в глобальному контексті, «потрібно намагатися зрозуміти вашого візаві і його інтерес».

Раніше, керівники МЗС Німеччини Зігмар Габріель і Сергій Лавров виступили за залучення США до переговорів з урегулювання конфлікту на сході України.

Габріель заявив, що ФРН і Росія шукають контакт з новою адміністрацією США, але зараз там «складно знайти співрозмовників, доки у них все не втряслося».