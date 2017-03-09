Глави МЗС Німеччини та Росії виступили за залучення США до переговорів щодо України

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це вони заявили в Москві за підсумками двосторонніх переговорів.

Зокрема, Габріель заявив, що ФРН і Росія шукають контакт з новою адміністрацією США, але зараз там «складно знайти співрозмовників, доки у них все не втряслося».

«Що стосується східної України, ми зацікавлені в тому, аби «нормандський формат» був форматом, який не тільки супроводжує, а й стежить за реалізацією Мінська. Ми зацікавлені, аби США були не тільки поінформовані, а й використовували свої можливості впливати на всіх, на кого вони можуть вплинути», - сказав Габріель.

«Ми хотіли б підтримати наших американських колег, щоб вони користувалися своєю роллю, своїм впливом», - додав він.

У свою чергу Лавров додав, що система в США так влаштована, що багатьох чиновників призначають тільки після процедури слухань у сенаті, і це займає час, і в Держдепі США, зокрема, ще не заповнені всі вакансії.

«Це не дуже дозволяє активно працювати з американськими партнерами... Це стосується і України», - сказав він.

Лавров заявив, що, вибудовуючи відносини з Вашингтоном, паралельно з «нормандським форматом» в останні роки після прийняття Мінська-2 було встановлено канал двосторонніх консультацій.

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«Ці консультації йшли у тому ж руслі, що й підходи, що формуються в рамках «нормандського формату» з метою виконання Мінських домовленостей. Я переконаний, що те чи інше залучення США у подальші зусилля щодо безумовного виконання Мінських домовленостей було б дуже і дуже корисним», - заявив Лавров.

Також він наголосив, що практично немає жодного конфлікту, де можна було б обійтися без США.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого заступник керівника МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що представники Євросоюзу, на відміну від Росії, виступають проти розширення «нормандського формату» за рахунок Сполучених Штатів Америки.

«Розширити «нормандський формат» за рахунок США? Обамівська адміністрація прагнула цього, ми були не проти, європейці не захотіли», - сказав Рябков.

За його словами, «не все просто у відносинах США із зовнішнім світом».