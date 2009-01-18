У Ющенка ще не знають, як реагувати на домовленість Тимошенко і Путіна

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив «Агентству Франс-Прес», що не хоче давати оцінку домовленостям, досягнутим в ніч з суботи на неділю у Москві між прем’єрами України та Росії Юлією ТИМОШЕНКО і Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає радіо “Свобода”, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, поки переговори не завершено, говорити про них зарано.

«Я не можу бути радий, чи не радий, доки не побачив остаточної ціни на газ на папері», – сказав він у неділю.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН домовилися, що ціна на газ для України буде ринкова, причому 2009 року з 20-відсотковою знижкою за умови, що Україна зберігає дотеперішню пільгову ставку транзиту, а з початку 2010 року без жодних пільг і знижок.

В.ПУТІН після переговорів з Ю.ТИМОШЕНКО повідомив, що з 1 січня 2010 року Росія і Україна перейдуть на ціноутворення на газ, а також на тарифи його транзиту "за європейською ціною".

Прем’єри дали доручення керівникам "Нафтогазу України" і "Газпрому" до понеділка підготувати документи, щоб оформити досягнуті домовленості.