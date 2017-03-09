ГПУ підозрює, що Печерський суд допомагав виводити арештовані кошти Януковича-молодшого

Генпрокуратура проводить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо посадовців ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", що належить Олександру Януковичу. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Зазначається, що у ході досудового розслідування за клопотанням ГПУ протягом 2015-2016 років Печерським районним судом міста Києва було накладено арешт на депозитні рахунки, відкриті працівниками банку на загальну суму біля 1 млрд грн, оскільки є достатньо підстав вважати, що фактичним власником вказаних грошових коштів є Олександр Янукович.

Однак, у той же час, з кінця грудня 2016 року деякими слідчими суддями Печерського районного суду почали задовольняти клопотання адвокатів та ухвалюватися суперечливі рішення про зняття арешту із зазначених грошових коштів у зв’язку з необґрунтованістю накладення їхніми колегами суддями.

"У деяких випадках один і той же слідчий суддя, розглядаючи однотипні клопотання адвоката протягом місяця приймав різні рішення", – повідомили у прокуратурі.

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Відтак, задля недопущення зняття грошових коштів з накопичувальних рахунків ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", відкритих у Національному банку України, за клопотанням Генеральної прокуратури України 17.01.2017 Печерський районний суд міста Києва повторно наклав арешт на грошові кошти вказаних фізичних осіб.

Крім того, Генеральною прокуратурою України спільно з Державною службою фінансового моніторингу зупинено фінансові операції на рахунках банків, в які були перераховані грошові кошти після зняття арештів та подаються нові клопотання про арешт майна до суду.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що закон про спецконфіскацію активів оточення екс-президента України Віктора Януковича у розмірі 1,5 млрд дол. має бути прийнятий найближчим часом, оскільки цей ресурс необхідний для вирішення багатьох проблем, включаючи наповнення Фонду регіонального розвитку.

Питання повернення конфіскованих коштів до бюджету обговорюється з 2014 року.

У липні 2014 року Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезидента, близькі до екс-президента Януковича, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. Тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якомога швидше, однак гроші так і не були повернуті. У середині вересня 2016 року Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію коштів і розраховував на конструктивну і результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття.

Більше того, новий прем'єр Володимир Гройсман зазначав, що блокування Верховною Радою процесу повернення до України вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що вони будуть втрачені назавжди. Однак питання досі залишається невирішеним.