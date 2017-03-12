У Роттердамі поліція не пустила турецького міністра в консульство та супроводила до кордону із Німеччиною

У Нідерландах у місті Роттердам правоохоронці не пустили міністра Туреччини у справах сім'ї та соціальної політики Фатму Бетюль Сайян Кайя на територію турецького консульства, пише DW.

Видання повідомляє, що міністра зупинили за 30 метрів до дипмісії. Чиновниця була змушена у супроводі поліцейських покинути Нідерланди після кількагодинних переговорів із правоохоронцями.

Зазначається, що напруження між Туреччиною та Нідерландами наростає через заборону виступів турецьких урядовців у Роттердамі перед квітневим референдумом щодо конституційної реформи в Туреччині.

У поліції Нідерландів підтвердили, що супроводжували авто турецького міністра до кордону із Німеччиною.

У свою чергу турецька чиновниця назвала те, що відбулося, "нехтуванням демократичними цінностями".

Нагадаємо, біля турецького консульства у Роттердамі місцева влада застосувала кінну поліцію і водомети, щоб завершити акцію протесту кількох сотень прихильників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Протестувальники зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволила двом турецьким міністрам зустрітися зі співгромадянами, які проживають у Роттердамі. В Нідерландах проживають близько 400 тис. вихідців з Туреччини.

Анкара прагне переконати турецьких громадян, які проживають у Європі, підтримати зміни до конституції країни, які значно розширюють повноваження президента. Референдум призначено на 16 квітня.