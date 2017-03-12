У Роттердамі кінна поліція розігнала кілька сотень турків (фото)
Біля турецького консульства у Роттердамі місцева влада застосувала кінну поліцію і водомети, щоб завершити акцію протесту кількох сотень прихильників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
У відповідь турки закидали поліцейських камінням і пляшками, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
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Протестувальники зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволила двом турецьким міністрам зустрітися зі співгромадянами, які проживають у Роттердамі.
В Нідерландах проживають близько 400 тис. вихідців з Туреччини.
Раніше у Австрії, Німеччині та Швейцарії влада заборонила виступи турецьких офіційних осіб перед своїми співвітчизниками, які проживають у цих країнах.
Анкара прагне переконати турецьких громадян, які проживають у Європі, підтримати зміни до конституції країни, які значно розширюють повноваження президента. Референдум призначено на 16 квітня.