У Роттердамі кінна поліція розігнала кілька сотень турків (фото)

06:09, 12 березня 2017
Світ
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Біля турецького консульства у Роттердамі місцева влада застосувала кінну поліцію і водомети, щоб завершити акцію протесту кількох сотень прихильників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Заворушення в Роттердамі / REUTERS

У відповідь турки закидали поліцейських камінням і пляшками, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Протестувальники зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволила двом турецьким міністрам зустрітися зі співгромадянами, які проживають у Роттердамі.

В Нідерландах проживають близько 400 тис. вихідців з Туреччини.

Раніше у Австрії, Німеччині та Швейцарії влада заборонила виступи турецьких офіційних осіб перед своїми співвітчизниками, які проживають у цих країнах.

Анкара прагне переконати турецьких громадян, які проживають у Європі, підтримати зміни до конституції країни, які значно розширюють повноваження президента. Референдум призначено на 16 квітня.

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