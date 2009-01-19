Тимошенко гарантувала прокачку газу до Европи, тільки но Газпром подасть

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО гарантує, що як тільки-но російська сторона відновить постачання газу в систему, що забезпечує його транзит до країн Євросоюзу, українська сторона розпочне його прокачування в напрямку країн ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це український прем`єр заявила після підписання контракту про постачання газу в Україну.

«Ми відновлюватимемо транзит газу відразу після того, як цей газ надійде в газотранспортну систему України для Європи, ніяких затримок не буде з боку України, і технічно буде зроблено все так, як треба – надійно і якісно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що ГТС України функціонуватиме нормально, нормально ремонтуватиметься, модернізуватиметься. «Україна й надалі буде надійним партнером у транзиті російського газу до Європейського Союзу. І я впевнена, що, оскільки вона була і в 2008 році використана на повну потужність – рекордний обсяг російського газу був прокачаний до Європи, так само це буде і надалі. Саме тому, що ми відчуватимемо довіру один до одного і надійність партнерства», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО. Як повідомляв УНІАН, 19 січня НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Ціну на газ, визначену в цьому договорі, сторони поки не називали. Але перед підписанням документів заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що середньорічна ціна за газ для України в 2009 році може скласти менше 250 доларів за тисячу кубометрів.

Після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки прем`єр-міністр Російської Федерації В.ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року – 1,7 дол. на 100 км за 1 тисячу кубометрів газу.