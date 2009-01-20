Лукашенко і Ющенко сьогодні зустрінуться в Чернігові

Президент Білорусії Олександр Лукашенко у вівторок зустрінеться в Чернігові зі своїм українським колегою Віктором Ющенком, основною темою переговорів стане нарощування співпраці в торговельно-економічній сфері.

Заплановано, що президенти проведуть зустріч у форматі "віч на віч", після чого під їх головуванням відбудуться українсько-білоруські переговори, повідомляє Інтернет-представництво Президента України.

"За підсумками 2008 року обсяг взаємного товарообігу Білорусі і України перевищив $5 млрд. Для порівняння – в 2003 році цей показник становив $705,6 млн. Важливо зберегти позитивну динаміку розвитку торговельно-економічних відносин, у тому числі й шляхом вироблення планів спільних дій в умовах світової фінансово-економічної кризи", - зазначає прес-служба білоруського президента.

На порядку денному також спрощений порядок проїзду ділянкою автодороги Славутич – Чорнобильська АЕС, яка проходить через білоруську територію.

До підписання підготовлено кілька двосторонніх документів. Запланована прес-конференція лідерів двох країн.