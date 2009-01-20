Газпром передбачив механізм переведення України на передоплату

"Газпром" у разі неплатежів України за постачання газу переведе її на стовідсоткову передоплату: в цьому випадку країна платитиме за місяць вперед, заявив у вівторок глава холдингу Олексій Міллер.

"У контракті передбачений спеціальний механізм: якщо будуть збої в платежах, ми зіткнемося з неплатежами, то автоматично ми переходимо на механізм стовідсоткової передоплати. Україна повинна буде платити за місяць вперед", - сказав Міллер на зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Як уточнив глава "Газпрому", проблема неплатежів була у випадку з Україною актуальною навіть при колишніх цінах на блакитне паливо. "Чекати, що ситуація з платежами покращає при істотному зростанні цін не доводиться", - констатував він.

У свою чергу Медведєв уточнив, що "достатньо одноразового неплатежу, щоб торгівля була переведена на механізм передоплати", одержавши ствердну відповідь Міллера. Президент відзначив, що після підписання контракту з Україною немає сенсу відкривати акредитив як гарантії за оплату російського газу. "Нам вдалося закласти перехід на стовідсоткові авансові платежі, у разі збою в платежах за газ. Цей механізм набагато жорсткіший, ніж акредитив", - сказав Міллер.

РИА новости