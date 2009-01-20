Москва вже «кинула» Тимошенко на 10%?

У «Газпромі» заявляють, що з 1 січня 2010 року не робитимуть знижок на газ для України

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«З 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок» - сказано в повідомленні.

Наголошується, що вперше у відносинах Росії та України в газовій сфері почали застосовувати загальноприйняту європейську формулу ціни, яка вже діє для всіх покупців російського газу. Контракт на транзит газу територією України та контракт на його постачання споживачам України укладено на 10 років, і вони діятимуть незалежно один від одного. «Усе це створює додаткові гарантії того, що ситуація з припиненням транзиту газу через Україну європейським споживачам більше ніколи не повториться», - сказано в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перед вильотом до Києва після практично 8-годинних переговорів у «Газпромі» заявилажурналістам, що з 2010 року Україна купуватиме російський газ на 10% дешевше, аніж європейські країни.

«З 2010 року ми братимемо газ на 10% дешевше, аніж Європа», - сказала український прем`єр.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала 2009 року знижку на газ у розмірі 20% зі збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

Середньорічну ціну на газ для України буде оприлюднено за 1-2 дні.