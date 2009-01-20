Перед вильотом до Києва Тимошенко похвалилася 10% знижкою на газ

З 2010 року Україна купуватиме російський газ на 10% дешевше, ніж європейські країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія Ю.ТИМОШЕНКО журналістам перед відбуттям до Києва після практично 8-годинних переговорів у Газпромі, що завершилися сьогодні близько 4 години ранку (мск).

«З 2010 року ми братимемо газ на 10% дешевше, ніж Європа», - сказала український прем`єр.

Нагадаємо, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ у розмірі 20% із збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

Середньорічну ціну газу для України буде названо через 1-2 дні.

Джерело в українській делегації повідомило УНІАН, що в 2009 році середньорічна ціна на газ, що його купує Україна в Росії, може становити 235 доларів за тисячу кубометрів.