Поліція показала затриманих у Кривому Торці блокадників (відео)

Голова Національної поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін оприлюднив відео затримання активістів блокади Донбасу у Кривому Торці.

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"Ті, хто зі слів Гришина був "побитий та покалічений", – прокоментував він відеозапис. На відео затриманих запитують про місця проживання.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня поліція затримала 45 учасників торгової блокади на станції Кривий Торець у Донецькій області. Станом на ранок 14 березня усіх затриманих активістів відпустили.

При цьому у поліції зауважили, що жоден з учасників блокади не має тілесних ушкоджень. «Надходить інформація, що відома особа - організатор «блокади» вимагає від кожного з них звертатися до лікарні зі скаргами «на здоров'я» для використання в подальшій дискредитації співробітників поліції. До речі, кожен із затриманих після перевірки та дачі пояснень пройшов медичний огляд, під час якого «скарг» не надходило», - заявив Аброськін.