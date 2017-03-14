Україною прокотилася хвиля протестів через розгін блокади у Кривому Торці (фото, відео)

ТСН зібрав інформацію з різних регіонів України.

Київ

Кілька сотень людей зібралися ввечері на столичному Майдані Незалежності. Вони обурювалися діями силовиків, вимагали від влади звільнити затриманих активістів і припинити торгівлю з окупованими територіями. Після мітингу на Майдані протестувальники пішли під адміністрацію президента і продовжили акцію там. Втім, тривала вона недовго. Поліцейських на мітингу було більше, ніж його учасників. Люди розійшлися і домовилися знову зібратися на Майдані завтра.

Вони обурювалися діями силовиків, вимагали від влади звільнити затриманих активістів і припинити торгівлю з окупованими територіями. Після мітингу на Майдані протестувальники пішли під АП і продовжили акцію там.

Луцьк

Масштабна акція протесту відбулася у Луцьку, де місцеві активісти заявили про "передзахоплення" будівлі Волинської ОДА. Вони зайняли Овальну залу ОДА і сказали, що не залишать її, допоки затримані блокувальники не вийдуть на волю. Вони дали час силовикам до 10-ї ранку вівторка, 14 березня, інакше погрожують діяти "іншими методами".

Активісти також вимагають звільнити зі свої посад голову МВС Арсена Авакова, заступника начальника Національної поліції та керівника поліції Донеччини В'ячеслава Аброськіна і голову СБУ Василя Грицака. Окрім того, прихильники блокади вимагають негайно прийняти закон про "тимчасово окуповані території".

Вінниця

У Вінниці відбулася найяскравіша акція протесту. Біля будівлі СБУ мітингувальники запалили шини, вимагаючи звільнити сімох мешканців Вінниччини, затриманих на редуті блокувальників у Кривому Торці.

Активісти пообіцяли, що якщо до ранку блокувальників не звільнять, то вони проведуть акцію протесту під будівлею Вінницької ОДА і заблокують фабрику "Рошен" у місті.

Вінничани вийшли на акцію протесту проти затримання противників торгівлі з окупантами. З пікетувальниками зустрівся перший заступника начальника СБУ та повідомив, що всіх затриманих учасників блокади відпустили. Але джерела протестувальників цю інформацію не підтвердили.

Чернівці

У Чернівцях волонтери і активісти зібралися для того, щоб висловити протест з приводу розгону блокади ОРДЛО та скоординувати подальші спільні дії. Основна вимога – скликання позачергової сесії обласної ради, щоб місцева влада підтримала позицію активістів з приводу недопущення торгівлі з терористами, а також вирішила питання щодо забезпечення енергетичної незалежності.

Рівне

Під Рівненською ОДА активісти теж запалили шини на знак протесту проти розгону блокувальників у Кривому Торці. Вони також зайшли до будівлі ОДА і висунули наступні вимоги: негайно скликати позачергову сесію облради, відпустити затриманих блокувальників, прийняти закон про заборону торгівлі з ОРДЛО та притягнути до відповідальності тих, хто віддав наказ на штурм редуту блокадників.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську активісти під будівлею ОДА підпалили шини, які за кілька хвилин приїхали гасити кілька пожежних машин. Вони теж вимагають звільнити затриманих блокувальників.

Львів

У Львові активісти зустрілися із головою ОДА Олегом Синюткою за участі керівника обласної поліції та начальника управління СБУ в області. Вони вимагають до 10 ранку вівторка, 14 березня, відпустити затриманих учасників блокади, терміново допустити до них медиків та оприлюднити списки затриманих.

У разі підтвердження некоректного поводження із затриманими, активісти вимагають відкрити кримінальні справи до винних у цьому силовиків.

Голова Львівської ОДА пообіцяв найближчим часом зв'язатися з президентом Петром Порошенком і донести до нього вимоги львівських активістів.

Одеса

В Одесі активісти Автомайдану вручили СБУ вимоги про негайне звільнення затриманих блокувальників, надання їм медичної допомоги, негайного проведення розслідування щодо незаконних дій з розгону, припинення незаконних дій поліції і СБУ, зупинити свавілля силових органів по розгону і зачистки редутів блокувальників торгівлі з ОРДЛО. Якщо вимоги активістів не будуть виконані до 10 ранку 14 березня, вони обіцяють вдатися до "інших методів мирного протесту".

Харків

Харківські волонтери не палили шини і не "захоплювали" ОДА. Натомість вони ухвалили звернення до президента України Петра Порошенка, Верховної Ради і Кабміну із засудженням розгону блокувальників. Вони вимагають звільнити усіх затриманих, провести розслідування дій силовиків під час розгону і притягнути до відповідальності винних у цьому, усунути перешкоди у доступі медиків, волонтерів і журналістів до зони АТО, а також законодавчо врегулювати ситуацію, що виникла у зв'язку з окупацією частини території України.