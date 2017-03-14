У СБУ прокоментували ситуацію в Кривому Торці: розгону блокадників не побачили (відео)

"З приводу розгону: я не бачив такого, щоб хтось когось там розганяв. Були затримані люди, з ними проведена була робота і їх відпустили", - заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, перебуваючи з візитом в Ужгороді.

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Він наголосив, що ніхто нікого не побив, настільки йому відомо. Проте після цієї фрази очільник СБУ одразу звернувся до журналістів: "Чи, можливо, є якась інша інформація?"

"Ми не можемо допустити того, щоб по вулицях наших мирних міст і сіл гуляли люди зі зброєю... Я за те, щоб люди висловлювали свої протести мирним шляхом..." - наголосив Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 березня, правоохоронці затримали 43 учасників торгової блокади Донбасу, які влаштували блокпост на залізничній станції Кривий Торець на Донеччині. У відповідь на це у багатьох містах України відбулися акції протесту із вимогою звільнити блокувальників. Згодом Україною прокотилась хвиля протестів через розгін блокади.