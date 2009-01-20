Лукашенко: Україна витримає будь-яку ціну на газ

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Україна витримає будь-яку ціну на російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції, реагуючи на його коментар щодо домовленостей між «Газпромом” і «Нафтогазом».

«Нам би ваші проблеми, а вірніше, ваші надра, маючи 20 млрд. (кубів газу – УНІАН) під землею, в сховищах, 20 млрд. власного видобутку, ви ще тут про ціни говорите. Я знаю, що Україна будь-яку ціну переварить», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО зауважив, що «в чужих руках газу завжди більше і краще».

Президент України додав, що домовленості з Росією є непростими, і він нікому не заздрить, хто мав відношення до домовленостей по цій темі.

Як повідомляв УНІАН, перед цим В.ЮЩЕНКО назвав “програшем” газові домовленості з Росією.

Він зауважив, що ціна на газ для України буде такою, як заявив «Газпром», - 360 доларів за тисячу кубометрів. При цьому Президент висловив здивування з приводу такої ціни, зауваживши, що сьогодні відповідної ціни не можна знайти в Європі. Зокрема він нагадав, що ціна на газ для Німеччини становить 280 доларів.