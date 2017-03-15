Джемілєв розповів, що його дружину загрожують видворити з Криму, якщо вона не отримає паспорт РФ

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що його дружину загрожують видворити з Криму, якщо вона не отримає російський паспорт, пише Обозреватель.

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"Переговоримо з адвокатом. Подумаємо, що можна зробити. Але можуть видворити, а в неї там стара хвора мати, будинок, господарство, син. Та й ми ж закликаємо наших співвітчизників не залишати Крим. Якщо вони поїдуть, це буде негарний приклад", - сказав Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше Джемілєв повідомив, що з початку окупації Крим покинули близько 20 тисяч кримських татар.