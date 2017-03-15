Глава окупаційної влади Криму закликав установити в Росії монархію

Глава російської адміністрації в анексованому Криму Сергій Аксьонов вважає, що Росії необхідна нова форма правління - монархія. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Перший Кримський", передають російські ЗМІ.

"Коли немає єдиноначальності, настає колективна безвідповідальність. Тому коли у країни є зовнішні виклики, осередки опору зовнішні, необхідно приймати в цій частині більш жорсткі заходи", - заявив Аксьонов.

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"Сьогодні, на мій погляд, Росії потрібна монархія", - підкреслив він.

"Я вважаю, що нам така демократія, в такому вигляді, в якому вона підноситься західними ЗМІ, не потрібна. У нас є свої традиційні православні цінності, духовності. Демократія повинна бути до певних, нормальних меж", - вважає керівник окупованого Криму.

Як повідомляв УНІАН, посольство України в Британії очікує від члена Палати лордів Річарда Белфа пояснень щодо заяви про Крим. В інтерв'ю російському виданню "Известия" лорд заявив, що окупований Крим є "історичною частиною Росії" і що Москва "виконала волю кримчан шляхом повернення півострова".

"Весь цивілізований світ, в тому числі всі провідні міжнародні організації, вже визнали факт, що Росія грубо і боягузливо анексувала Крим, в якому в даний час здійснює систематичні порушення прав людини, намагаючись знищити ідентичність українців і корінного народу півострова - кримських татар", - заявили у посольстві.