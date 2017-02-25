Парасюк у Бахмуті намагався зі зброєю увірватися в готельний номер журналіста, поліція відкрила справу (фото, відео)

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, вчора, 24 лютого, близько 23.50 до правоохоронців від журналіста інформаційного агентства надійшло повідомлення про те, що у готелі Бахмута народний депутат України намагається виламати двері у його номер та погрожує. При цьому у порушення норм закону він знаходиться у приміщенні з автоматом на ремені, без спеціального чохла.

«На місці працювала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції, факт задокументовано», - підкреслили в поліції, водночас не називаючи прізвищ учасників конфлікту.

Разом з тим журналіст Дзиндзя заявив, що до нього намагався увірватися в номер готелю в Бахмуті депутат Парасюк. «Зараз до мене у готель Антлантик м. Бахмут ломиться Парасюк з натовпом, погрожує виламати двері», - написав Дзиндзя вчора увечері на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПарасюк заявив, що спецслужбам потрібно "фізично знищити" Медведчука

За даними правоохоронців, словесний конфлікт розпочався, коли заявник, житель Києва, зробив народному депутату зауваження про неприпустимість порушення правил зберігання та носіння вогнепальної зброї.

З приїздом поліції сварка закінчилася, факт був зареєстрований в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про скоєні кримінальні правопорушення та інші події, зазначається в повідомленні.

Поліцейські виявили у депутата Верховної Ради, який є власником зареєстрованої вогнепальної зброї, нагородний пістолет «Форт-17» та мисливський промисловий нарізний карабін.

«Мисливська зброя знаходилася у відкритому стані, на ремені, що є порушенням закону та тягне за собою відповідальність», - заявили в поліції.

Начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін, коментуючи інцидент, зазначив, що «у нас не Африка, у нас законом заборонено розгулювати з нарізною мисливською зброєю у місті, де можуть постраждати мирні люди».

Наразі за фактом порушення правил поводження із зареєстрованою зброєю проводиться перевірка, додали в поліції.

Раніше Ляшко звинуватив Парасюка у нападі на поліцейського в Бахмуті, але той це заперечував.