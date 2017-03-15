Прикордонники пояснили, кого не стосуватиметься вантажна блокада ОРДЛО

Сьогоднішнє рішення РНБО про тимчасове припинення вантажообігу з тимчасово окупованими районами Донбасу не поширюється на простих громадян. Про це заявив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає LIGA.net.

За його словами, мирні жителі можуть вільно пересуватися через лінію розмежування й перевозити із собою особистий багаж. Водночас Слободян наголосив, що з 13:00 15 березня будь-які вантажні перевезення з і в ОРДЛО припинені.

Читайте такожУ МінТОТ озвучили умови зняття транспортної блокади Донбасу

Як повідомляв УНІАН, враховуючи захоплення українських підприємств і загострення безпекової ситуації в зоні АТО, РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ було доручено вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку.