Бальцерович: у Польщі немає антиукраїнських настроїв

Співголова Стратегічної групи радників, один з авторів польських реформ Лешек Бальцерович, коментуючи антиукраїнські інциденти в Польщі в інтерв'ю журналу "Новий час" заявив, що не варто через кілька інцидентів робити оцінки відносин між двома народами.

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"Це не масове явище. В кожній країні є різні люди. Не потрібно спиратися у своїх оцінках на кілька інцидентів. Найголовніше, що більшість людей розуміють, як важлива незалежна Україна. Не тільки для вашої країни, але і для Польщі", - сказав Бальцерович.

Він переконаний, що в Польщі немає антиукраїнських настроїв, і більшість поляків виступають проти агресії Росії в Україні.

Повне інтерв'ю з Лешеком Бальцеровичем читайте у свіжому випуску журналу "Новий час".