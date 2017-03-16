Бальцерович: у Польщі немає антиукраїнських настроїв
Більшість поляків знають, як важлива Україна, і вони виступають проти агресії Росії в Україні.
Співголова Стратегічної групи радників, один з авторів польських реформ Лешек Бальцерович, коментуючи антиукраїнські інциденти в Польщі в інтерв'ю журналу "Новий час" заявив, що не варто через кілька інцидентів робити оцінки відносин між двома народами.
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"Це не масове явище. В кожній країні є різні люди. Не потрібно спиратися у своїх оцінках на кілька інцидентів. Найголовніше, що більшість людей розуміють, як важлива незалежна Україна. Не тільки для вашої країни, але і для Польщі", - сказав Бальцерович.
Він переконаний, що в Польщі немає антиукраїнських настроїв, і більшість поляків виступають проти агресії Росії в Україні.
Повне інтерв'ю з Лешеком Бальцеровичем читайте у свіжому випуску журналу "Новий час".