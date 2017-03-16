Луценко обіцяє передати до суду справи проти оточення Януковича до листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, коментуючи ухвалення сьогодні закону щодо заочного засудження.

“Для мене принцип: передати справи по високопосадовцям, які зрадили державу, розкрали її у найбільших розмірах, вбивали мирних людей на Майдані — до листопада місяця. Це буде зроблено. Я відповідаю за свої слова”, - сказав Луценко.

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Він зазначив, що за цим законом можуть бути засуджені лише ті, «хто вкрали мільярди, вбили людей, зрадили державу або ж вчинили інші особливо тяжкі злочини, а також не менше 6 місяців переховуються за кордоном».

“Це закон направлений на злодійську еліту, котра втекла з України”, - додав генпрокурор.

Він також наголосив, що, у разі непідтримання депутатами сьогодні цього закону, “800 справ заочного засудження, які перебувають на стадії досудового слідства ГПУ, були б закриті”. “І 190 справ, включно зі справою Януковича, справою міністра оборони Російської Федерації Шойгу та ще 18 генералів Збройних сил Російської Федерації, включно із десятками зрадників: прокурорів, суддів, депутатів Севастополя та Криму, включно з Курченком, Клименком, Табачником та іншими членами організованого злочинного угруповання Януковича, були б закриті в судах”, - додав Луценко.

Він також нагадав, що справа за обвинуваченням Януковича у державній зраді “буде розглядатися у судовому заочному засудженні". "Жодної лазівки для захисту, в тому числі, для їх використання в українських та європейських судах, цей закон не залишив”, - зауважив він.

Дія цього закону, зауважив Луценко, завершиться зі створенням Державного бюро розслідувань. “Думаю, що це має бути ще цього року”, - зауважив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)” (№5610).

Як заявив Луценко на засіданні парламенту, що ухвалення цього закону «вже завтра, в разі його підписання, дасть можливість почати судовий процес по 190 справах в суді в заочному порядку, включаючи екс-президента Януковича, включаючи десятки, а буде сотні, зрадників України, включаючи 23 генерали Російської Федерації, включаючи міністра оборони РФ».

В законі також йдеться і про створення Державного бюро розслідування, але без прив’язки до дати.