Льовочкін скаржиться, що «група 213» заважає ПР зняти Тимошенко

Народні депутати від БЮТ, Блоку Литвина та НУ-НС намагаються зробити усе, щоб не допустити розгляду у Верховній Раді питання про недовіру уряду, яке могло б бути поставлене на порядок денний вже у лютому, тобто на початку роботи четвертої сесії.

Про це йдеться у заяві народного депутата Сергія ЛЬОВОЧКІНА, переданій агентству УНІАН прес-службою Партії регіонів.

Він наголосив, що 21 січня ці депутати “навмисно зірвали засідання парламентського Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, на якому мав розглядатися проект постанови „Про недовіру уряду”, зареєстрований головою фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ”.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, “своєю поведінкою депутати від так званої більшості ще раз підтвердили, що вони бояться відставки уряду, яка на сьогодні є цілком реальною”. Він зазначив, що члени „групи 213” роблять усе для того, аби “відтягнути розгляд питання про недовіру уряду”

“Безвідповідальне ставлення до обов’язків – а депутати зобов’язані працювати у комітетах – підтверджує слушність наполягання Партії регіонів працювати в сесійній залі”, - вважає С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, депутати від більшості не працюють у комітетах, “марнуючи дорогоцінний для прийняття важливих рішень час”.