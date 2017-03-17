Справа "Україна проти Росії" в Гаазі: Луценко розповів про 300 томів із грифом "таємно" та "надзвичайно таємно"

У справі «Україна проти Російської Федерації», яку розглядає Міжнародний суд в Гаазі, зібрано понад 800 томів матеріалів, з яких 300 – під грифом «таємно» і «цілком таємно». Про це під час прес-конференції із президентом заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає прес-служба глави держави.

«Під час підготовки матеріалів до суду було опитано 1400 потерпілих, 2000 свідків, проведено 1800 судових експертиз і здобуто 100 000 одиниць речових доказів, в тому числі зразки зброї та військової техніки виробництва Російської Федерації, захоплені українською армією під час боїв», - повідомляє прес-служба.

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Луценко також заявив, що ГПУ підготувала обвинувальні акти, які вже надані ватажкам терористичних організацій і спрямовані до суду.

Він також сказав, що готуються сотні подань в рамках заочного засудження ватажків терористів та зрадників українського народу.

Як повідомляв УНІАН раніше, Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)”. За відповідний закон (№5610) проголосували 252 із 354 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив на засіданні парламенту, що ухвалення даного закону «вже завтра, в разі його підписання, дасть можливість почати судовий процес по 190 справах в суді в заочному порядку, включаючи екс-президента Януковича, включаючи десятки, а буде сотні, зрадників України, включаючи 23 генерали Російської Федерації, включаючи міністра оборони РФ».