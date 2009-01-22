У Севастополі зареєстровано депутатську групу «За Януковича!»

У Севастопольській міській раді зареєстровано депутатську групу «За Януковича!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова міськради Валерій САРАТОВ перед закриттям чергового пленарного засідання міськради.

До групи увійшли 9 депутатів фракції «Регіон Севастополь», найчисленнішої (до неї входять 42 із 75 депутатів) у міськраді. Очолив депутатську групу «За Януковича!» депутат Сергій САВЕНКОВ, виключений днями із Партії регіонів рішенням політради Севастопольського відділення партії (голова міськради і лідер севастопольських регіоналів Валерій САРАТОВ вчора на прес-конференції підтвердив цю інформацію, але підкреслив, що виключення С.САВЕНКОВА з партії пов`язане не зі створенням депутатської групи, а з тим, що С.САВЕНКОВ не виконав рішення політради).

Як стало відомо УНІАН із джерел у міськраді, до групи увійшли переважно депутати-керівники підприємств і бізнесмени.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня поточного року група депутатів Севастопольської міськради - представники фракції «Регіон Севастополь» утворила депутатську групу «За Януковича!»

Як зазначалося в повідомленні депутатської групи, «зниження довіри городян до партії влади, що виразилося в різкому падінні рейтингу, змусило задуматися й проаналізувати підсумки роботи депутатського корпусу фракції «Регіон Севастополь». Результати на сьогоднішній день невтішні. Вимога керівництва міськради жорстко дотримуватися партійної дисципліни призвела до конфлікту інтересів міста і особистих інтересів окремих політиків».

У повідомленні також йшлося, що «на тлі загальної політичної та економічної кризи, депутати зобов`язані об`єднатися під прапорами Партії регіонів й ухвалювати рішення виключно прийнятні для міста і севастопольців».