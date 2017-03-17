СБУ ще перевіряє інформацію про підбурювання Савченко військовослужбовців до акцій протесту – Грицак

Служба безпеки України ще перевіряє інформацію стосовно підбурювання народним депутатом Надією Савченко військовослужбовців Збройних сил України до акцій непокори.

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Про це сказав голова СБУ Василь Грицак, повідомляє «112 Україна».

"З приводу її намірів підбурювати військовослужбовців Збройних сил України до акції непокори, протестів, інформація перевіряється", - заявив Грицак.

Він також зазначив, що співробітники СБУ вже проводили допит Савченко у зв'язку з її перебуванням на непідконтрольної території. "На більшість запитань, які ставив слідчий, вона, посилаючись на ст. 63 Конституції, відмовлялася відповідати. Але водночас підтвердила факти, оприлюднені в ЗМІ, щодо участі у стрільбах разом з учасниками незаконних збройних формувань", - повідомив Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Також 24 лютого народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції у зоні АТО і їхати «скидати злочинну владу».