Холодницький: Якщо Насіров утече, країна заробить 100 мільйонів гривень

Якщо звільнений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров утече, буде розпочато процес оголошення в розшук, у тому числі міжнародний, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційна прокуратури Назар Холодницький, передає 112.ua.

"Якщо він утече, то країна заробить 100 млн грн. Все одно справа нікуди не дівається. Врешті-решт, це буде його вибір. Ми тільки робимо так, як прописано в КПК. Якщо він втече, буде розпочато процес оголошення в розшук, у тому числі міжнародний. А по завершенню досудового розслідування може бути розпочата процедура заочного засудження", - зазначив Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

13 березня Апеляційний суд відмовився збільшити розмір застави до 2 млрд грн.

16 березня в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі заявили, що дружина Насирова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн грн. Пізно ввечері 16 березня Насирова був звільнений з-під варти.

Сьогодні, 17 березня, НАБУ ініціював перевірку законності походження коштів, внесених як заставу для звільнення з-під варти Насірова.

Довідка УНІАН. В електронній декларації про доходи за 2015 рік Насіров вказав, що має 1,160 млн дол., 450 тис. євро, 4,35 млн грн готівкових коштів, його дружина – 320 тис. дол., 240 тис. євро, 3,1 млн грн.

На банківських рахунках Насіров має 1,677 млн грн, дружина – 2,884 млн грн.

Також він та дружина мають власні та орендовані земельні ділянки, елітну нерухомість і автомобілі.