Шуфрич: партію Януковича ”розводять як кроликів”

Представник «Опозиційного блоку НЕ ТАК!», народний депутат України Нестор ШУФРИЧ вважає, що «біло-сині мають достатньо підтримки, щоб створити коаліцію без помаранчевих».Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.ШУФРИЧА, про це він заявив журналістам на прес-конференції в Донецьку. Водночас депутат зазначив, що у нього «таке відчуття, що Партію регіонів просто використовують».

«Зверніть увагу – помаранчеві підтримують один одного і роблять все можливе, щоб всі їхні партії і блоки були представлені в парламенті. А Партія регіонів вже й про себе не думає. Я дійсно переживаю за наших партнерів, які заблукали, тому що їх розводять, як кроликів», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Народний депутат також повідомив, що він сподівається на те, що «всі дії помаранчевих будуть холодним душем для окремих лідерів Партії регіонів».

Н.ШУФРИЧ вважає, що стратегічною помилкою Партії регіонів була відмова від створення Блоку Януковича: «Якби Блок Януковича був створений, то ні у кого не було б тепер сумніву, яким буде наступний уряд і коаліція – вона була б однозначно біло-синьою».