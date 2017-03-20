Україна виявилася найменш щасливою країною в Європі - рейтинг

Про це свідчать дані звіту всесвітнього щастя (World Happiness Report 2017), опублікованого в понеділок, 20 березня. Цей звіт з 2012 року публікується з ініціативи ООН, як повідомляє DW.

У п'ятірку лідерів також потрапили Данія, Ісландія, Швейцарія та Фінляндія. Німеччина у цьому рейтингу посіла 16-те місце.

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Україна опинилася на 132-му місці (між Ганою та Угандою), ставши таким чином найнещасливішою країною Європи. Нагадаємо, що минулого року Україна була на 123-му місці рейтингу. На останньому, 155-му місці рейтингу, - Центральноафриканська Республіка.

Серед чинників, які впливають на щастя, згідно з дослідженням авторів рейтингу: купівельна спроможність, кількість здорових років життя, впевненість у тому, що в разі біди можна розраховувати на підтримку рідних і близьких, свобода робити життєвий вибір, поширеність благодійності та поширеність корупції.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно було названо топ-10 найбільш екологічно чистих столиць світу. Рейтинг очолив Стокгольм.