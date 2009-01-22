Тимошенко вважає, що Фірташ трохи не дотягнув до І ступеня

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обурена тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив співвласника компанії “РосУкрЕнерго” Дмитра ФІРТАША орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я хочу висловити своє крайнє обурення тим, що сьогодні корупціонеру номер один пану ФІРТАШУ Президент країни має вручити державну нагороду "За заслуги" ІІІ ступеня. Я думаю, що пан ФІРТАШ небагато недотягнув до І ступеня – йому треба ще трохи пофінансувати політичну діяльність усіх політичних персон політичного бомонду України, а після цього, можливо, йому, як Юрію БОЙКУ, який зруйнував усю систему забезпечення газом України..., вручили Героя України. А пану ФІРТАШУ – "За заслуги" ІІІ ступеня”, - сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що такими нагородженнями Президент фактично дискредитує статус державних нагород.

“Я думаю, що таке приниження державних нагород, такий цинізм щодо державних нагород свідчить про те, що, на жаль, пан Президент країну і державні нагороди України просто має за ніщо”, - додала вона.

У той же час, як стало відомо УНІАН з джерел, близьких до Секретаріату Президента України, прізвище Д.ФІРТАША було в проекті Указу Президента, але він відмовився від нагороди.