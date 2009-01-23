Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що газові контракти з Росією слід виконувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні під час круглого столу в Києві.

«Позиція Президента дуже чітка – те, що підписано, слід виконувати, і Україна буде це (газові контракти – УНІАН) виконувати», - наголосив він.

Водночас Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що для України ці контракти є невигідними, і негативно впливатимуть на українську економіку, зокрема це спричинить дорожчання газу для підприємств. Тому, на думку представника Президента, сьогодні треба зосередити свою увагу на мінімізації негативних наслідків газових домовленостей.

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ висловив думку, що авторитет України на Заході у зв`язку з газовим конфліктом не постраждав. Він зазначив, що після Нового року йому довелося побувати в багатьох європейських країнах, які одержували російський газ транзитом через Україну, і всі вони, зокрема, на рівні керівництва країни, висловлювали розуміння того, що Україна не причетна до припинення постачання газу.