Тимошенко обіцяє продовжити аграріям терміни виплат по кредитам

У понеділок, 26 січня, відбудеться спільна нарада представників Кабінету міністрів, Національного банку, комерційних банків і аграрних виробників, на якій буде сформована домовленість про продовження для аграріїв термінів виплат кредитів, взятих минулого року.

Про це в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» №2 (730) 24-30 січня 2009 р. повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми зберемося в понеділок для того, щоб відточити нашу домовленість, відповідно до якої Національний банк створить спеціальні умови, за яких комерційні банки зможуть протягом двох-трьох тижнів подовжити аграріям усі кредити, взяті торік», — сказала прем’єр-міністр.

За її словами, для проведення посівної буде залучено ще 10 млрд. грн.

Також Ю.ТИМОШЕНКО визначила схему, за якою залучатимуться кошти для проведення посівної кампанії в Україні. «Для того, щоб успішно провести посівну, нам додатково потрібні 10 млрд. грн. З них 2,5 млрд. грн. уже накопичено в Аграрному фонді, а решта суми буде рефінансована Нацбанком тим комерційним банкам, які видаватимуть кредити під це завдання», — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.